“Kvaratskhelia devastante | assomiglia ad un giocatore della Juve” parola di Adani

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lelea Bobo Tv esalta Khvicha, nuovodel Napoli: “È fortissimo” dice l’ex. Il georgiano è il primo acquisto ufficiale del calciomercato del Napoli 2022/23, come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Si parla molto bene dell’attaccante ex Rubin Kaza, che viene considerato un grandissimo prospetto, ma ottimo anche per il presente. Attualmente gioca con la Dinamo Batumi, a causa del blocco del campionato russo.segna a raffica con il club georgiano in queste prime uscite. I tifosi del Napoli sperano che possa sostituire degnamente Lorenzo Insigne che andrà al Toronto a fine stagione. Le qualità di Kvaratkshelia vengono esaltate da Leleche alla Bobo Tv dice: “Conosco benissimo il calciatore e già tempo fa avevo detto che ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BOBO TV - Adani: 'Kvaratskhelia è devastante, può giocare da quinto o nei tre davanti' - infoitsport : Adani esalta Kvaratskhelia: “Devastante! Qualità, tecnica e gamba: somiglia a Chiesa” - infoitsport : BOBO TV - Adani: 'Kvaratskhelia è devastante, può giocare da quinto o nei tre davanti' - infoitsport : “Somiglia a Chiesa, è devastante!”: il parere su Kvaratskhelia -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Broja nel mirino di Giuntoli: il Napoli prepara il colpo ad una sola condizione Adani: "Un giocatore!" CONTENUTI EXTRA ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Broja nel mirino di Giuntoli: il Napoli prepara il colpo ad una sola condizione Adani: "Un giocatore!" CONTENUTI EXTRA ...Adani: 'Kvaratskhelia è devastante, può giocare da quinto o nei tre davanti'. Lele Adani, ex difensore e attuale opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv, sul prossimo acquisto del ...La Salernitana sogna! In 'Tutto Napoli in Podcast' il nostro Pierpaolo Matrone si è proiettato alla prossima annata e ha spiegato le possibile Vittoria fondamentale contro il Venezia e per la prima vo ...