“Isola dei Famosi” | Roger è indeciso | “Tra Estefania e Beatriz non so chi sceglierei”

Dopo poco più di un mese dall'inizio della relazione tra Roger Balduino ed Estefania Bernal, il loro amore sembra già vacillare. A mettere in dubbio i sentimenti del modello è stato lo sbarco all'"Isola dei Famosi" dell'ex fidanzata Beatriz Marino, che è ospite in Honduras per pochi giorni proprio per aver un chiarimento con Roger. Nelle scorse settimane Beatriz ha, infatti, sempre sostenuto che la sua relazione non fosse mai veramente finita e che il comportamento dell'ex compagno nel reality l'ha fatta soffrire. Ma su un aspetto non ha mai avuto dubbi. "Se Roger dovesse rivedermi sceglierebbe me al posto di Estefania", diceva. E dalle parole del modello sembrerebbe avere ragione. Parlando con gli altri naufraghi, il modello ha, ...

