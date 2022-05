Intervista Lavrov, Israele: “Putin si è scusato” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano Naftali Bennett, per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, nell’Intervista concessa a ‘Zona Bianca’ su Rete 4. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani, secondo i quali il premier ha accettato le scuse e ha ringraziato Putin per aver chiarito le sue posizioni riguardo il popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto. “Il premier – si legge in una nota diffusa dal suo ufficio – ha accettato le scuse del presidente Putin per i commenti di Lavrov e lo ha ringraziato per aver chiarito la sua posizione sul popolo ebraico e la memoria ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirsi è, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano Naftali Bennett, per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate dal ministro degli Esteri, Sergei, nell’concessa a ‘Zona Bianca’ su Rete 4. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani, secondo i quali il premier ha accettato le scuse e ha ringraziatoper aver chiarito le sue posizioni riguardo il popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto. “Il premier – si legge in una nota diffusa dal suo ufficio – ha accettato le scuse del presidenteper i commenti die lo ha ringraziato per aver chiarito la sua posizione sul popolo ebraico e la memoria ...

lucianonobili : “Perché Lavrov nella sua intervista ha detto che era sorpreso che l’Italia fosse in prima linea con l’Ucraina e con… - fattoquotidiano : Il bello del nostro dibattito pubblico è l’involontaria comicità dei suoi protagonisti. La pietra dello scandalo de… - Agenzia_Ansa : Mosca a Draghi: 'L'intervista al ministro degli esteri russo Lavrov è stata voluta dai media italiani'. Zakharova:… - MandronePeppe : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Vladimir Putin, in un colloquio con il premier Naftali Bennett, si è scusato per le affermazioni del ministro S… - elvise1657 : RT @putino: La cosa assurda di tutta questa polemica sulle frasi anti semite di Lavrov, è che in quella intervista aveva detto menzogne ben… -