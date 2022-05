Il Paradiso delle Signore | Flora deve guardarsi le spalle | vendetta terribile

Leggi su direttanews

(Di giovedì 5 maggio 2022) In vista della settima stagione de Ilpotrebbero arrivare importanti novità per il personaggio diGentile Il personaggio diGentile (screenshot RaiPlay)Durante la sesta stagione, che si è appena conclusa, de Il, il pubblico ha assistito all’arrivo di un nuovo personaggio. Nel dettaglio si tratta della stilistaGentile arrivata tra le mura del grande magazzino milanese per sostituire la stilista Gabriella Rossi dopo la sua partenza per Parigi. L’arrivo di questa new entry ha però scombussolato anche coloro che vivono a Villa Guarnieri in quanto figlia di Achille Ravasi.è quindi in realtà la primogenita del marito di Adelaide di Sant’Erasmo che la ...