Giugliano | ancora disagi per i posti auto dedicati ai bambini disabili | l’odissea di una mamma fuori al quinto circolo

Vi abbiamo raccontato delle difficoltà di Manuela, mamma di Matteo che ogni giorno si trova a combattere per il diritto al posto disabili che spetterebbe al figlio, ma sempre occupato da chi disabile non è. Ebbene, stessa scena anche fuori scuola a Via Pigna. Simona, invece, la sua impresa l'affronta in via Pigna.

