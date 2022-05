Crostata al limone: fresca, delicata, facile da fare! (Di giovedì 5 maggio 2022) La Crostata è da sempre un dolce perfetto da assaporare come primo pasto della giornata. Oltre a questo se amate il sapore del limone non potete fare a meno di scoprire la ricetta della Crostata al limone. Ottima anche da consumare in qualunque momento di break questo dolce inonderà la casa di un profumo così intenso da far venire l’acquolina in bocca. Con una fetta di Crostata al limone il vostro palato potrà assaporare un gusto super fresco e leggero. La preparazione è semplicissima e qui di seguito troverete la ricetta perfetta per creare 6 porzioni. Pasta frolla Gli ingredienti utili per realizzare la pasta frolla sono: 3 tuorli d’uovo 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 250 gr di farina 00 Sale 80 gr di zucchero semolato 150 gr di burro La prima cosa da fare è quella di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 5 maggio 2022) Laè da sempre un dolce perfetto da assaporare come primo pasto della giornata. Oltre a questo se amate il sapore delnon potete fare a meno di scoprire la ricetta dellaal. Ottima anche da consumare in qualunque momento di break questo dolce inonderà la casa di un profumo così intenso da far venire l’acquolina in bocca. Con una fetta dialil vostro palato potrà assaporare un gusto super fresco e leggero. La preparazione è semplicissima e qui di seguito troverete la ricetta perfetta per creare 6 porzioni. Pasta frolla Gli ingredienti utili per realizzare la pasta frolla sono: 3 tuorli d’uovo 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 250 gr di farina 00 Sale 80 gr di zucchero semolato 150 gr di burro La prima cosa da fare è quella di ...

