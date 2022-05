Superga, Torino e Cagliari sono legate da un destino fraterno e ineluttabile (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Ilaria Muggianu Scano La tragedia che cambiò per sempre il volto del calcio, non soltanto italiano, avrebbe potuto essere evitata se il destino non avesse giocato a dadi, bendato. Un’amichevole tra Torino e Cagliari, concordata dall’agosto del 1948, tra i due presidenti, Ferruccio Novo per il Torino ed Emilio Zunino per i rossoblu, venne più volte rimandata, fino all’inevitabile. A darne notizia una testata coeva, Sardegna Sport del 14 marzo 1949, che titola: “Il Torino a Cagliari il 4 maggio”. Leggerne oggi fa gelare i polsi. L’Italia arranca nella lenta ricostruzione del secondo dopoguerra, i granata sono simbolo di speranza e ripresa, assieme a Coppi, Bartali e gli olimpionici del ’48. Riporta lo storico articolo: “Secondo le ultime notizie ci risulta che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Ilaria Muggianu Scano La tragedia che cambiò per sempre il volto del calcio, non soltanto italiano, avrebbe potuto essere evitata se ilnon avesse giocato a dadi, bendato. Un’amichevole tra, concordata dall’agosto del 1948, tra i due presidenti, Ferruccio Novo per iled Emilio Zunino per i rossoblu, venne più volte rimandata, fino all’inevitabile. A darne notizia una testata coeva, Sardegna Sport del 14 marzo 1949, che titola: “Ilil 4 maggio”. Leggerne oggi fa gelare i polsi. L’Italia arranca nella lenta ricostruzione del secondo dopoguerra, i granatasimbolo di speranza e ripresa, assieme a Coppi, Bartali e gli olimpionici del ’48. Riporta lo storico articolo: “Secondo le ultime notizie ci risulta che i ...

