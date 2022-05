Santi Mina choc | condannato a 4 anni di carcere per abuso sessuale | il Celta lo allontana

(Di mercoledì 4 maggio 2022)nei guai: la punta delVigo è stata condannata a quattrodi reclusione per. La decisione del Tribunale...

L'Alta Corte di Almeria (Spagna) ha condannato il calciatore, attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di carcere, per abuso sessuale su una donna. Lo riporta Marca. L'episodio risale al 18 giugno 2017 e avvenne a Mojácar (Almería). Il tribunale ...I fatti risalgono all'estate del 2017, i legali del giocatore preparano il ricorso ALMERIA (SPAGNA) - Il tribunale di Almeria ha inflitto una condanna di quattro anni a, calciatore del Celta Vigo, per il reato di abuso sessuale nei confronti di una donna. I fatti risalgono all'estate del 2017. Il giocatore, assolto dal reato di violenza sessuale, dovrà ...I fatti risalgono all'estate del 2017, i legali del giocatore preparano il ricorso ALMERIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il tribunale di Almeria ha inflitto una condanna di quattro anni a Santi Mina ...L'Alta Corte di Almeria ha condannato il calciatore Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di carcere, per abuso sessuale su una donna. Lo riporta Marca. L'episodio risale al 18 giugno ...