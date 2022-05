Russia-Ucraina, storie di guerra | A Bucha la 26enne che portava in salvo le persone col furgone: “Giustiziata con un colpo alla testa” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli atti di eroismo dal basso, emersi postumi a una tragedia annunciata, lasciano solo l’amaro in bocca. Dzhanna Kaminieva non aveva iniziato a salvare le persone dall’aggressione violenta dell’armata russa a Bucha perché pensava di essere invincibile, lei riteneva necessario fare solo il suo dovere. Aveva 26 anni, il marito a combattere al fronte e due figli piccoli, è morta e il suo corpo è stato rinvenuto diversi giorni dopo la sua scomparsa. L’ultima volta che è stata vista viva era corsa col suo furgone in Vokzalna ulica, in via della Stazione, per salvare da morte certa una coppia di anziani finiti sotto il tiro dei russi, agitati come non mai: “Non dimenticherò mai quella telefonata, è stata l’ultima volta che ho parlato con lei. Era un pomeriggio e ho ricevuto la chiamata di Dzhanna. Mi avvisava che c’era un’emergenza in corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli atti di eroismo dal basso, emersi postumi a una tragedia annunciata, lasciano solo l’amaro in bocca. Dzhanna Kaminieva non aveva iniziato a salvare ledall’aggressione violenta dell’armata russa aperché pensava di essere invincibile, lei riteneva necessario fare solo il suo dovere. Aveva 26 anni, il marito a combattere al fronte e due figli piccoli, è morta e il suo corpo è stato rinvenuto diversi giorni dopo la sua scomparsa. L’ultima volta che è stata vista viva era corsa col suoin Vokzalna ulica, in via della Stazione, per salvare da morte certa una coppia di anziani finiti sotto il tiro dei russi, agitati come non mai: “Non dimenticherò mai quella telefonata, è stata l’ultima volta che ho parlato con lei. Era un pomeriggio e ho ricevuto la chiamata di Dzhanna. Mi avvisava che c’era un’emergenza in corso ...

fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - tota__976 : @huguenau @Moonlightshad1 @RFeragalli In Russia si vota ogni 6 anni, è una democrazia quanto l'Ucraina... Dove gove… - lichibenassi : RT @Domenic66983846: @andreapurgatori La Russia vuole Crimea e Donbas, l'Ucraina ritiene,a mio avviso giustamente,sacra l'integrità territo… -