Pioggia di fuoco su Azovstal, l'acciaieria è un inferno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nell'acciaieria Azovstal, a Mariupol, l'esercito russo e quello ucraino stanno combattendo ferocemente. Secondo i media ucraini i soldati di Mosca sarebbero riusciti a fare irruzione nell'impianto industriale, ultima roccaforte dei combattenti di Kiev nella città portuale, assediata da settimane. Il sindaco della città, Vadym Boychenko, ha riferito che le autorità ucraine hanno perso i contatti con i loro combattenti e non sanno se questi siano al sicuro o meno. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Mariupol è sotto il controllo dell'esercito di Mosca e che i combattenti ad Azovstal erano stati bloccati. Secondo l'intelligence ucraina, Mosca starebbe preparando un evento solenne per celebrare la data del 9 maggio, in cui la Russia festeggia la vittoria sui nazisti durante la Seconda guerra ...

