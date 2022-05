L'analista del Cremlino molla Putin e spara a zero: “Guerra potenzialmente catastrofica per la Russia” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ivan Timofeev, analista del Russian International Affairs Council e molto vicino al Cremlino, attacca Vladimir Putin. L'esperto presenta le tre minacce esistenziali per Mosca amplificate dalla Guerra in Ucraina voluta dal presidente russo: “Nella storia è difficile trovare una simile 'tempesta perfetta', quando le 'tre minacce' si sono abbattute contemporaneamente sulla Russia. L'Urss è crollata in circostanze internazionali molto più favorevoli”. Lo stimato analista attacca quindi la Guerra di Putin in Ucraina: ha messo la Russia in una condizione potenzialmente catastrofica, che ricorda il crollo dell'Impero zarista e il collasso dell'Urss. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ivan Timofeev,deln International Affairs Council e molto vicino al, attacca Vladimir. L'esperto presenta le tre minacce esistenziali per Mosca amplificate dallain Ucraina voluta dal presidente russo: “Nella storia è difficile trovare una simile 'tempesta perfetta', quando le 'tre minacce' si sono abbattute contemporaneamente sulla. L'Urss è crollata in circostanze internazionali molto più favorevoli”. Lo stimatoattacca quindi ladiin Ucraina: ha messo lain una condizione, che ricorda il crollo dell'Impero zarista e il collasso dell'Urss.

