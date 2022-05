Follia durante la partita | tifoso estrae la pistola e spara all’arbitro | VIDEO

(Di mercoledì 4 maggio 2022)nel mondo del calcio, unha pensato bene dire l’arbitro nell’intervallo di una. Momenti di grande paura in Argentina, nella città di Yerba Buena, nell’ovest della provincia di Tucuman.l’intervallo tra primo e secondo tempo, un uomo ha pensato bene di estrarre lare. Ad avere la peggio è stato Oscar Antonio Perez: il direttore di gara è crollato a terra colpito da due colpi di arma da fuoco. I soccorsi sono stati immediati e hanno evitato conseguenze peggiori, l’arbitro è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime ed è sotto costante osservazione. Tutto sarebbe nato da una discussione tra il direttore di gara e alcuni tifosi, qualche parola di troppo fino allo sparo. La Polizia ...

Advertising

JervasiGabriele : @SalJ80 La 'colpa' può essere data a chi volete ma se la società ti offre un contatto da 8+ 2 tu prendi tempo e dur… - Sport_Fair : Perde le staffe, estrae la pistola e spara all'#arbitro: follia di un tifoso durante una partita di #calcio | VIDEO - sportli26181512 : Argentina, follia a #Tucuman: arbitro ferito in campo a colpi di pistola: Oscar Antonio Pérez, 48 anni, è stato ric… - VanityFairIt : Ecco cosa è successo durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo (attesissimo) film dedicato a Stephen… - Alemilanista86 : @GaeWeAreAcMilan Follia avessi il telefono in mano durante la partita lo spaccherei -

Giuseppe Conte contro Mario Draghi. L'ex premierla conferenza stampa di presentazione delle "Dieci lezioni di politica" in vista della ...guerra contro una potenza nucleare e sarebbe una...Sarete in grado di sopravvivere a tutta ladi questo mondo e non solo Consigliato a: gli ...Play sarà possibile partecipare a diversi eventi e sessioni organizzati da associazioni come ...Momenti di grande paura in Argentina, nella città di Yerba Buena, nell’ovest della provincia di Tucuman. Durante l’intervallo tra primo e secondo tempo, un uomo ha pensato bene di estrarre la pistola ...Non c’è riposo per gli eroi e Steven Strange lo capisce quando intento a sorseggiare un cocktail durante un party è costretto a svestire ... Doctor Strange nel Multiverso della Follia è quindi un vero ...