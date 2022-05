Fedez, dopo il tumore rapporto coi soldi cambiato: “Avevo un obbiettivo” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Fedez si svela nel corso della nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, parlando del suo rapporto con il denaro dopo aver affrontato il tumore al pancreas. Ora le sue aspettative sono diverse e sicuramente i soldi occupano un altro ruolo nella sua vita. Non ha mai rilasciato alcuna intervista ufficiale sulla malattia che l’ha colpito Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 4 maggio 2022)si svela nel corso della nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, parlando del suocon il denaroaver affrontato ilal pancreas. Ora le sue aspettative sono diverse e sicuramente ioccupano un altro ruolo nella sua vita. Non ha mai rilasciato alcuna intervista ufficiale sulla malattia che l’ha colpito

Advertising

GiusCandela : Dopo i nomi già anticipati Fedez e Ambra, il settimanale Chi aggiunge la presenza in giuria di Dargen D'Amico e la… - rtl1025 : #Fedez in giuria a #XF2022: dopo 4 anni torna a sedersi al bancone del talent di Sky ?? Giudice dal 2014 al 2018,… - ciakmag : #AmbraAngiolini sarà uno dei giudici di #XFactor2022. Quello di Ambra è il secondo nome annunciato per la giuria di… - Giovich79 : #AmbraAngiolini giudice di #XF2022 è tutto ciò che serviva... Dopo @Fedez, ecco un altro colpaccio di… - ale_tommo_ : RT @team_world: Si inizia a delineare la rosa dei giudici della nuova edizione di #XF2022: dopo Fedez, annunciata anche la presenza di AMBR… -