Addio al grande attore e regista | è stato l’indimenticabile protagonista del cinema italiano

È morto martedì 3 maggio a Roma, poco prima del ritorno della cerimonia di consegna dei David di Donatello dopo vent'anni di assenza negli iconici Studi di Cinecittà e due di stop a causa dei blocchi dovuto alla pandemia da Coronavirus. È proprio grazie a uno dei film in cui aveva recitato, l'indimenticabile protagonista del film premio Oscar di Vittorio De Sica "Il giardino dei Finzi Contini", nel 1971 aveva portato a casa l'ambita statuetta che celebra il cinema italiano. L'attore, sceneggiatore e regista aveva 78 anni ed era considerato tra i protagonisti della stagione dello sperimentalismo e della militanza del cinema italiano degli anni Settanta. Lino Capolicchio, morto l'attore de 'Il giardino dei Finzi

