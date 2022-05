Pietro Castellitto e Roma nord come il Vietnam | cosa voleva dire davvero l’attore? Il significato delle sue parole

Advertising

themaskugo : @mike_fusco …quello di oggi interpretato da Pietro Castellitto. -

DonnaPOP

... Qui rido io Miglior attore non protagonista Fabrizio Ferracane, Ariaferma Valerio Mastandrea, Diabolik Toni Servillo, È stata la mano di Dio, ......per Qui rido io Attore non protagonista Fabrizio Ferracane per Ariaferma Valerio Mastandrea per Diabolik Toni Servillo per È stata la mano di Dioper ... Pietro Castellitto: sapete che sua madre è famosa Chi è la mamma dell'attore, nonché moglie di Sergio Castellitto FOTO Marito Sergio Castellitto Come abbiamo detto ... Dalla loro relazione, nel 1991, è nato proprio Pietro, che ha reso madre la famosa scrittrice per la prima volta.Un record eguagliato solo da Freaks Out, l’ultimo capolavoro di Gabriele Mainetti, con Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo come punte di diamante. I due favoriti, tuttavia, sono seguiti a ruota da ...