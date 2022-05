“Non sto bene…”. Celine Dion, tour annullato: la decisione costretta dopo due rinvii (Di martedì 3 maggio 2022) Per maggio 2022 era previsto il tour europeo di Celine Dion, ma dopo il rinvio di gennaio la cantante canadese ha dovuto annunciare un altro rinvio, questa volta direttamente al prossimo anno. Celine Dion lo ha annunciato tramite un video pubblica alcune ore fa sl suo account Instagram. Il concerto si sarebbe dovuto tenere a Birmingham il prossimo 25 maggio, era già stato rinviato nel 2021. Nel filmato postato sui social Celine Dion appare in primo piano e molto elegante, dice di sentirsi molto meglio ma di avere ancora degli spasmi muscolari che non le permettono di essere al 100% sul palco. Celine Dion rinvia di nuovo il tour a causa dei problemi di salute Mi dispiace tanto, sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Per maggio 2022 era previsto ileuropeo di, mail rinvio di gennaio la cantante canadese ha dovuto annunciare un altro rinvio, questa volta direttamente al prossimo anno.lo ha annunciato tramite un video pubblica alcune ore fa sl suo account Instagram. Il concerto si sarebbe dovuto tenere a Birmingham il prossimo 25 maggio, era già stato rinviato nel 2021. Nel filmato postato sui socialappare in primo piano e molto elegante, dice di sentirsi molto meglio ma di avere ancora degli spasmi muscolari che non le permettono di essere al 100% sul palco.rinvia di nuovo ila causa dei problemi di salute Mi dispiace tanto, sono ...

