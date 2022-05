Nancy Pelosi a Varsavia. Polonia e America mai state più vicine (Di martedì 3 maggio 2022) Alta tensione. È la sintesi migliore per riassumere le dinamiche, i proclami dei Capi di Stato delle potenze occidentali, le reazioni dell’apparato militare russo e il traffico propagandistico che dilaga su scala planetaria. Ieri, in Polonia, si è svolto un incontro tra Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa, e il Presidente Andrzej Duda. Nei giorni precedenti, il sindaco di Varsavia Rafa? Trzaskowski era negli Stati Uniti dove, durante un’intervista con la Cnn, ha ribadito che la capacità della capitale di accogliere i rifugiati ucraini è giunta al limite (quasi 3 milioni di persone hanno già attraversato il confine con la Polonia dall’inizio dell’invasione russa), perciò ha sottoposto ad alcuni componenti dell’Amministrazione Biden la necessità di creare un sistema di ... Leggi su formiche (Di martedì 3 maggio 2022) Alta tensione. È la sintesi migliore per riassumere le dinamiche, i proclami dei Capi di Stato delle potenze occidentali, le reazioni dell’apparato militare russo e il traffico propagandistico che dilaga su scala planetaria. Ieri, in, si è svolto un incontro tra, speaker della Camera dei rappresentanti degli Usa, e il Presidente Andrzej Duda. Nei giorni precedenti, il sindaco diRafa? Trzaskowski era negli Stati Uniti dove, durante un’intervista con la Cnn, ha ribadito che la capacità della capitale di accogliere i rifugiati ucraini è giunta al limite (quasi 3 milioni di persone hanno già attraversato il confine con ladall’inizio dell’invasione russa), perciò ha sottoposto ad alcuni componenti dell’Amministrazione Biden la necessità di creare un sistema di ...

Advertising

SantaK69086335 : RT @IlZebraapois: Nancy Pelosi a Kiev da Zelensky:'la sua lotta è la lotta di tutti'. Sky tg24 Innanzi tutto la lotta di tutti chi? E poi… - thewaterflea : @DonLucaGabriel1 Le ricordo che Papa Francesco Bergoglio ha detto che i politici abortisti Nancy Pelosi e Joe Biden… - TruppoStefano : @petergomezblog @fattoquotidiano Come al solito non ha capito un ca@@o per riferire in parlamento deve chiedere a N… - Roky99760738 : RT @danieleferrari9: Non capisco perché la dichiarazione di Nancy Pelosi che dice saranno a fianco dell'ucraina fino alla vittoria finale,p… -