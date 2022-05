Ligabue e il figlio nato morto | “Si chiamava Leon | un affarino di un chilo”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 3 maggio 2022) Lucianosi racconta al Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua ultima autobiografia, “Una storia”, in uscita il 5 maggio per Mondadori. Lucianosi racconta al Corriere della Sera in occasione dell'uscita della sua ultima autobiografia, "Una storia", in uscita il 5 maggio per Mondadori. Ne viene fuori un racconto inedito che anticipa parte delle 500 pagine del libro, tra queste il racconto di, ildi Luciano: "Un esserino di meno di un". Racconta anche che, all'apice del successo, aveva pensato di smettere e chiudere per sempre con la musica: "Non mi andava di essere etichettato come rocker, di quelli costretti a girare sempre con gli occhiali scuri. Non mi andava di vedere ...