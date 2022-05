Frosinone | donna trovata morta in casa | fermato l’ex compagno Vagava su una spiaggia in stato confusionale

(Di martedì 3 maggio 2022) Un uomo èper l’omicidio delcompagna. La scoperta del corpo della, 36 anni, è avvenuta dopo che l’uomo èvisto vagare sulladi Sabaudia seminudo e in evidente. Quando i carabinieri lo hanno individuato, dopo una segnalazione, non potevano immaginare quello avrebbero scoperto successivamente e a chilometri di distanza. I militari hanno trovato il cadavere delcompagna in. Ilsarà interrogato dal pm competente. Sul posto gli inquirenti stanno eseguendo i rilievi per capire cosa sia avvenuto e se si tratti dell’ennesimo femminicidio. Quando il 38enne èbloccato vicino allo ...

Romina De Cesare , unadi 36 anni, è stata trovata uccisa nella sua abitazione in piazza Plebiscito ae l'ex fidanzato è stato fermato a Sabaudia . L'uomo, Pietro Ialongo , era seminudo e in stato ...L'uomo che vagava seminudo sulla spiaggia di Sabaudia presentava ferite da arma da taglioTragedia a Frosinone, dove una donna di 36 anni è stata uccisa dall'ex fidanzato che è stato arrestato in spiaggia a Sabaudia Una donna di 36 anni, Romina De Cesare, è stata uccisa a Frosinone ..."Non solo voi donne, ma anche voi uomini… distinguetevi da chi le donne ... Romina è stata trovata morta questo pomeriggio in un'abitazione del centro storico di Frosinone: sul suo corpo, i segni di ...