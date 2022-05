Covid, in Lombardia 9.590 i nuovi positivi: 781 a Bergamo (Di martedì 3 maggio 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-1). A fronte di 59.449 tamponi effettuati, sono 9.590 i nuovi positivi (16,1%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 59.449, totale complessivo: 36.812.371 – i nuovi casi positivi: 9.590 – in terapia intensiva: 34 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.176 (-1) – i decessi, totale complessivo: 40.033 (+22) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.882 di cui 1.101 a Milano città; Bergamo: 781; Brescia: 1.186; Como: 611; Cremona: 350; Lecco: 399; Lodi: 184; Mantova: 488; Monza e Brianza: 887; Pavia: 605; Sondrio: 189; Varese: 786. Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-1). A fronte di 59.449 tamponi effettuati, sono 9.590 i(16,1%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 59.449, totale complessivo: 36.812.371 – icasi: 9.590 – in terapia intensiva: 34 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.176 (-1) – i decessi, totale complessivo: 40.033 (+22) Icasi per provincia: Milano: 2.882 di cui 1.101 a Milano città;: 781; Brescia: 1.186; Como: 611; Cremona: 350; Lecco: 399; Lodi: 184; Mantova: 488; Monza e Brianza: 887; Pavia: 605; Sondrio: 189; Varese: 786.

