"Come li ammazziamo grazie a Sarmat": sulla tv russa ridono del nostro sterminio, un video terrificante (Di martedì 3 maggio 2022) Su una navicella spaziale aliena in un conciliabolo di romulani dall'aria improbabile si discute di distruggere la terra con armi potentissime contro cui gli umani nulla possono. Quella pessima puntata, vista e rivista mille volte, di una stagione qualsiasi di Star Trek è diventata improvvisamente realtà sulla tv di Stato russa Rossija 1, dove un gruppo di giornalisti, politici e convitati dall'aspetto non poi così diverso dai romulani, se la ride immaginando di distruggere le città occidentali in qualche secondo con i loro invincibili missili a testata atomica. Il capo dei romulani è Aleksey Zhuravlyov (presidente del partito nazionalista Rodina) il quale durante la trasmissione "60 Minuti" se ne esce tra il serio e il faceto dicendo che «basta un Sarmat ed è fatta, non ci sono più le isole britanniche». Non si sa bene se il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Su una navicella spaziale aliena in un conciliabolo di romulani dall'aria improbabile si discute di distruggere la terra con armi potentissime contro cui gli umani nulla possono. Quella pessima puntata, vista e rivista mille volte, di una stagione qualsiasi di Star Trek è diventata improvvisamente realtàtv di StatoRossija 1, dove un gruppo di giornalisti, politici e convitati dall'aspetto non poi così diverso dai romulani, se la ride immaginando di distruggere le città occidentali in qualche secondo con i loro invincibili missili a testata atomica. Il capo dei romulani è Aleksey Zhuravlyov (presidente del partito nazionalista Rodina) il quale durante la trasmissione "60 Minuti" se ne esce tra il serio e il faceto dicendo che «basta uned è fatta, non ci sono più le isole britanniche». Non si sa bene se il ...

Terraro32955066 : @BillyYeld @reportrai3 Bah sempre gli americani ... l'aggressore e' putin ... ha raso al suolo città da 1,4 milioni… - SfrenzyChannel : @_special_cla_ Anche oggi partita iniziata bene, giochiamo come siamo capaci, creiamo tanto ma non ammazziamo il ma… - andrea_gym : @hxc_matty lesbica che ragiona come ragiona perché ha 16 anni e magari i genitori le dicono se ti vediamo con una r… - betoniano : Domani ammazziamo il Milan come facemmo contro il Napoli 4 anni fa - mrcllznn : @pidebbi Come Leonida e i 300 spartani alle Termopili. Così parlò Leonida ai suoi: 'Dicono che i Barbari si sono a… -