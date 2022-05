TCR Italy | Sabatino Di Mare conquista Gara 2 nella categoria TCR DSG

MarcoColletta : Rosso: F1 Verde scuro: WEC Verde acqua: TCR Italy Blu: Formula Regionale Europe Grigio: F4 italiana Nero: WTCR Giallo: NASCAR - franz_house_vg : TCR Italy. La Tipo TCR è spaventosamente bella e le gare dal vivo del TCR, qualsiasi livello siano, valgono oro. Di… - TCRItaly : TCR ITALY E TCR DSG, OGGI IN EDICOLA - MONZASPEEDITALY : LANGEVELD DEBUTTA E VINCE A MONZA NEL TCR ITALY - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -

Con una griglia di 32 partecipanti ha preso il via anche il, classe regina del turismo tricolore, declinata in due raggruppamenti, Sequenziale e DSG. Nel primo appuntamento della stagione ...Nel ricco fine settimana motoristico di Monza ( QUI i risultati dei team varesotti nell'Italiano GT e nel) si è ritagliato il proprio spazio anche Laurence Balestrini , il pilota di Saronno impegnato nella classe Top Jet Formula 2.0 Cup, le cui gare erano comprese nel programma stilato da ...Al via il primo weekend della stagione 2022: dal rettifilo di Monza, parte l'assalto al .... Non sarà presente il detentore del titolo, il finlandese Antti Buri, che nella scorsa edizione aveva portat ...Adria (RO), 26 Aprile 2022– Dopo essersi cucito sul petto, nella passata stagione, il titolo tricolore di classe TCDS, quella riservata alle vetture DSG, il p ...