"Nel primo stadio della malattia". Karpichkov, l'ex spia russa conferma: "Le vere condizioni di Putin" (Di lunedì 2 maggio 2022) Vladimir Putin è malato. Le voci che vedono il presidente russo protagonista avrebbero un'ulteriore conferma: la rivelazione di un'ex spia russa. Boris Karpichkov, oggi 62enne, ha ammesso che gli stessi fedelissimi dello zar non sarebbero a conoscenza delle condizioni "non buone" per proteggere la sua immagine di "uomo forte". Il timore di Putin, secondo l'ex del KGB, sono eventuali traditori e la sua salute è una "questione particolarmente delicata". Non a caso, intervistato dal The Sun Online, Karpichkov descrive il leader russo come "pazzo e ossessionato dalle idee paranoiche". E ancora: "Vede letteralmente tutti, compresi quelli all'interno dei servizi di sicurezza russi e anche all'interno della sua stretta cerchia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Vladimirè malato. Le voci che vedono il presidente russo protagonista avrebbero un'ulteriore: la rivelazione di un'ex. Boris, oggi 62enne, ha ammesso che gli stessi fedelissimi dello zar non sarebbero a conoscenza delle"non buone" per proteggere la sua immagine di "uomo forte". Il timore di, secondo l'ex del KGB, sono eventuali traditori e la sua salute è una "questione particolarmente delicata". Non a caso, intervistato dal The Sun Online,descrive il leader russo come "pazzo e ossessionato dalle idee paranoiche". E ancora: "Vede letteralmente tutti, compresi quelli all'interno dei servizi di sicurezza russi e anche all'internosua stretta cerchia ...

