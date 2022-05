Meteo, settimana di tempo instabile: le previsioni (Di lunedì 2 maggio 2022) settimana di tempo instabile, “con frequenti occasioni per piogge, temporali e spazi soleggiati su gran parte delle regioni e intensa perturbazione da giovedì 5 maggio”.Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.“Già nella giornata odierna – spiega – il tempo risulterà decisamente instabile: a causa di reiterati spifferi di aria fresca. In quota non mancheranno, specie durante il pomeriggio, rovesci temporaleschi sull’arco alpino e sulle vicine pianure, in estensione poi anche alle zone interne del Centro fino alla Puglia e alla Basilicata. Lo scenario – aggiunge – non muterà nemmeno nei giorni successivi, con alternanza tra pause asciutte e soleggiate durante la mattina e con un deciso aumento ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 2 maggio 2022)di, “con frequenti occasioni per piogge,rali e spazi soleggiati su gran parte delle regioni e intensa perturbazione da giovedì 5 maggio”.Sono ledi Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it.“Già nella giornata odierna – spiega – ilrisulterà decisamente: a causa di reiterati spifferi di aria fresca. In quota non mancheranno, specie durante il pomeriggio, rovesciraleschi sull’arco alpino e sulle vicine pianure, in estensione poi anche alle zone interne del Centro fino alla Puglia e alla Basilicata. Lo scenario – aggiunge – non muterà nemmeno nei giorni successivi, con alternanza tra pause asciutte e soleggiate durante la mattina e con un deciso aumento ...

