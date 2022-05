Cagliari, mossa disperata per la salvezza: Mazzarri verso l’esonero, scelto il sostituto (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Cagliari di Walter Mazzarri rischia seriamente la retrocessione in Serie B dopo la sconfitta di ieri contro il Verona. I rossoblù sono fermi a quota 28 punti, a +3 dalla Salernitana terzultima che, però, ha due partite in meno. Cagliari esonero Mazzarri (Getty Images) Cagliari, Mazzarri verso l’esonero: Agostini è il sostituto Il Cagliari potrebbe dire addio a Walter Mazzarri prima della fine della stagione. Il club rossoblù sta pensando alla mossa disperata per cercare di completare al meglio il campionato. Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, ieri sono cominciati i primi colloqui in società, tra il presidente Tommaso Giulini e il direttore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Ildi Walterrischia seriamente la retrocessione in Serie B dopo la sconfitta di ieri contro il Verona. I rossoblù sono fermi a quota 28 punti, a +3 dalla Salernitana terzultima che, però, ha due partite in meno.esonero(Getty Images): Agostini è ilIlpotrebbe dire addio a Walterprima della fine della stagione. Il club rossoblù sta pensando allaper cercare di completare al meglio il campionato. Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, ieri sono cominciati i primi colloqui in società, tra il presidente Tommaso Giulini e il direttore ...

