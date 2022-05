Infortunio Barella: problema al ginocchio! Le ultime novità (Di domenica 1 maggio 2022) sulle condizioni del centrocampista dell’Inter Minuto 87 di Udinese-Inter: Barella si accascia e si tocca il ginocchio. Inzaghi è costretto a cambiare il talento azzurro sotto richiesta di Samir Handanovic. Al suo posto entra Vecino. Stando agli ultimi aggiornamenti trapelati dalle primissime diagnosi si tratterebbe di una forte contusione al ginocchio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) sulle condizioni del centrocampista dell’Inter Minuto 87 di Udinese-Inter:si accascia e si tocca il ginocchio. Inzaghi è costretto a cambiare il talento azzurro sotto richiesta di Samir Handanovic. Al suo posto entra Vecino. Stando agli ultimi aggiornamenti trapelati dalle primissime diagnosi si tratterebbe di una forte contusione al ginocchio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #UdineseInter I Infortunio al ginocchio per Nicolò #Barella - pisano_giacomo : Spero che l'infortunio di Barella non sia grave, sì è un giocatore dell'Inter ma resta comunque uno dei pochi calciatori Sardi in Serie A. - SpazioInter : Infortunio Barella, risponde Inzaghi: l'ha detto in diretta - - CalcioNews24 : #Inter, le condizioni di #Barella - Salvo_Inter17 : @WithYouFC Barella che esce solo per una contusione? L'ultima volta che è uscito per infortunio si era frantumato la rotula se non sbaglio -