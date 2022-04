LIVE Giro dei Paesi Baschi 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro spagnoli in fuga, gruppo a 4’45” (Di martedì 5 aprile 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 I corridori stanno ora affrontando un tratto in discesa. 14.08 Si ritira dalla corsa l’australiano Harry Sweeny (Lotto Soudal). 14.04 La nuova classifica dei GPM vede dunque in testa proprio Ruiz con 9 punti, seguito da Okamika con 6 e Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) con 3. 14.00 Ecco l’esito del GPM di Lizarraga: 1. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) 6 punti 2. Andre Okamika (Burgos-BH) 4 punti 3. Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi) 2 punti 4. Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA) 1 punto 13.56 I 4 fuggitivi superano il GPM di Lizarraga. Gli spagnoli Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Andre Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi) e Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) hanno ora 4’45” di vantaggio sul gruppo. 13.52 A ... Leggi su oasport (Di martedì 5 aprile 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 I corridori stanno ora affrontando un tratto in discesa. 14.08 Si ritira dalla corsa l’australiano Harry Sweeny (Lotto Soudal). 14.04 La nuova classifica dei GPM vede dunque in testa proprio Ruiz con 9 punti, seguito da Okamika con 6 e Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) con 3. 14.00 Ecco l’esito del GPM di Lizarraga: 1. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) 6 punti 2. Andre Okamika (Burgos-BH) 4 punti 3. Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi) 2 punti 4. Julen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA) 1 punto 13.56 I 4 fuggitivi superano il GPM di Lizarraga. GliJulen Amezqueta (Caja Rural – Seguros RGA), Andre Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskaltel – Euskadi) e Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) hanno ora” di vantaggio sul. 13.52 A ...

