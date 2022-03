Ucraina: la guerra e l’emergenza animali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le tragiche immagini della guerra in Ucraina mostrano un paese lacerato e massacrato dalle bombe e dai colpi di artiglieria pesante da parte del... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le tragiche immagini dellainmostrano un paese lacerato e massacrato dalle bombe e dai colpi di artiglieria pesante da parte del...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - PSMC_DonOrione : #pace #ucraina #suoredonorioneucraina Le nostre consorelle in Ucraina: luce di pace in mezzo alla guerra. - Pjs_Ale : RT @sognialcielo: comunque io alex in guerra me lo immagino tipo che arriva ai confini dell’ucraina e fa : ciao persone -