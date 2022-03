Ucraina, Conte “fa l’americano”: «Noi sempre euro-atlantici. E nessuno può dire il contrario» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cinquestelle filo-russi? Macché, replica Giuseppe Conte a chi gli rinfaccia la presenza di simpatizzanti pro-Putin all’interno del MoVimento: «Solo un voto contrario». È più complicato del previsto il day after della risoluzione con cui ieri il Parlamento ha all’unanimità conferito pieno mandato a Draghi nelle decisioni da adottare nella guerra tra Russia e Ucraina. Il “no” cui Conte si riferisce è quello di Vito Petrocelli. Non proprio un passante, ma il presidente della commissione Esteri della Camera. Ciò nonostante ,dai microfoni di Rtl 102.5, Giuseppi minimizza: «Negli altri partiti di maggioranza – ricorda – ce ne sono stati di più e anche astensioni». Non dice però che molti dei suoi sono usciti dall’aula per non votare. Una forma di dissenso anche quella. Conte: «Il M5S non è filo-russo» Che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cinquestelle filo-russi? Macché, replica Giuseppea chi gli rinfaccia la presenza di simpatizzanti pro-Putin all’interno del MoVimento: «Solo un voto». È più complicato del previsto il day after della risoluzione con cui ieri il Parlamento ha all’unanimità conferito pieno mandato a Draghi nelle decisioni da adottare nella guerra tra Russia e. Il “no” cuisi riferisce è quello di Vito Petrocelli. Non proprio un passante, ma il presidente della commissione Esteri della Camera. Ciò nonostante ,dai microfoni di Rtl 102.5, Giuseppi minimizza: «Negli altri partiti di maggioranza – ricorda – ce ne sono stati di più e anche astensioni». Non dice però che molti dei suoi sono usciti dall’aula per non votare. Una forma di dissenso anche quella.: «Il M5S non è filo-russo» Che ...

