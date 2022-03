Traffico Roma del 02-03-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati diversi i disagi segnalati o cominciamo dal raccordo anulare carreggiata interna abbiamo code a tratti ancora a partire dal vivo con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna incolonnamenti tra la casini nello svincolo Tiburtina in direzione Salaria precedenza si era verificato un incidente difficoltà sulla Tiburtina a causa di un incidente incidente che sta congestione del Traffico tra Tivoli Terme e Sette Ville nelle due direzioni di marcia ripercussione coda in via Marco Simone in via di Casal Bianco sul tratto Urbano della Roma L’Aquila abbiamo code per Traffico da Tor Cervara fino a tangenziale est risolto l’incidente già segnalato a Ponte di Nona in tangenziale cose tra la stazione Tiburtina e lo svincolo Ferioli Campi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati diversi i disagi segnalati o cominciamo dal raccordo anulare carreggiata interna abbiamo code a tratti ancora a partire dal vivo con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna incolonnamenti tra la casini nello svincolo Tiburtina in direzione Salaria precedenza si era verificato un incidente difficoltà sulla Tiburtina a causa di un incidente incidente che sta congestione deltra Tivoli Terme e Sette Ville nelle due direzioni di marcia ripercussione coda in via Marco Simone in via di Casal Bianco sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo code perda Tor Cervara fino a tangenziale est risolto l’incidente già segnalato a Ponte di Nona in tangenziale cose tra la stazione Tiburtina e lo svincolo Ferioli Campi ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Tribunale di Roma ha condannato a 9 anni Giulio Lolli, ex imprenditore 56enne estradato dalla Libia nel dicembre… - CorriereCitta : Lavori sulla Pontina, il risveglio è da incubo: traffico completamente bloccato verso Roma (FOTO) - LuceverdeRadio : ? ?????? TRATTO CHIUSO (prosecuzione lavori notturni) altezza Castel di Decima il traffico viene deviato su via Clari… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Laurentina ?????? Code tra Via di Porta Medaglia e Via di Castel di Leva > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Flaminia ?????? Code tra Raccordo Anulare e Corso Francia > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio -