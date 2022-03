Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Ceccarello-Sollazzo, che peccato! Azzurri secondi nel mixed team di carabina vinto dalla Norvegia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno arriva un altro importante risultato per i colori italiani. Dopo la vittoria di Danilo Dennis Sollazzo nel contest individuale maschile di carabina 10m aria compressa, questa volta a salire sul podio è il mixed team della medesima arma e dalla medesima distanza, formato dallo stesso Sollazzo e da Sofia Ceccarello. Gli Azzurri, dopo aver brillantemente passato le qualificazioni di ieri e aver vinto la propria semifinale, si sono ritrovati nella finalissima, all’interno del poligono de Il Cairo, in un testa a testa elettrizzante contro la squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso della prima tappa delladeldiarriva un altro importante risultato per i colori italiani. Dopo la vittoria di Danilo Dennisnel contest individuale maschile di10m aria compressa, questa volta a salire sul podio è ildella medesima arma emedesima distanza, formato dallo stessoe da Sofia. Gli, dopo aver brillantemente passato le qualificazioni di ieri e averla propria semifinale, si sono ritrovati nella finalissima, all’interno del poligono de Il, in un testa a testa elettrizzante contro la squadra ...

