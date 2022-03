“Te le puoi risparmiare”: l’ultima stoccata di Alex Belli, avvertimento inaspettato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo messaggio social di Alex Belli contro un concorrente del Grande Fratello Vip: vicino un inaspettato ed accesissimo scontro L’attore Alex Belli (screenshot GF Vip)Mancano ormai pochissimi giorni al gran finale di questa edizione del Grande Fratello Vip ma l’argomento “amore libero” continua ad essere al centro dell’attenzione. Questo perché nella casa più spiata d’Italia continua il suo percorso anche Delia Duran. La modella venezuelana, compagna dell’attore Alex Belli in casa prima di lei, ha anche conquistato un posto in finale ed è quindi libera di fare ciò che vuole. Dopo l’uscita di scena di Belli, in casa per una settimana come ospite, la donna si è avvicinata nuovamente ad Antonio Medugno. Un rapporto particolare che ha attirato ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo messaggio social dicontro un concorrente del Grande Fratello Vip: vicino uned accesissimo scontro L’attore(screenshot GF Vip)Mancano ormai pochissimi giorni al gran finale di questa edizione del Grande Fratello Vip ma l’argomento “amore libero” continua ad essere al centro dell’attenzione. Questo perché nella casa più spiata d’Italia continua il suo percorso anche Delia Duran. La modella venezuelana, compagna dell’attorein casa prima di lei, ha anche conquistato un posto in finale ed è quindi libera di fare ciò che vuole. Dopo l’uscita di scena di, in casa per una settimana come ospite, la donna si è avvicinata nuovamente ad Antonio Medugno. Un rapporto particolare che ha attirato ...

