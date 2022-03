Regioni | chi potrebbe passare alla zona bianca e cambiare colore | i dati ufficiali e cosa potrebbe succedere

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Sebbene l’Europa e il mondo intero si trovino in un momento di gravissima tensione geopolitica per via della guerra tra Russia e Ucraina, è un dato di fatto che iin tema pandemico stiano migliorando sensibilmente. Dprossima settimana molterodefinitivamente in, in vista di un cancellamento definitivo della categorizzazione a colori delle. Un confronto con lo scorso anno deidi ospedalizzazione mostra, inoltre, come rispetto al 2021 isiano enormemente migliorati, anche graziesomministrazione delle dosi di vaccino effettuate durante tutto il 2021., la...