Oroscopo della settimana dal 7 marzo al 13 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci avviciniamo a grandi passi alla tanto attesa primavera e nonostante le temperature ancora un po' rigide, gli alberi sono già in fiore e anche le stelle dei prossimi giorni pare si siano messe d'accordo per farci sbocciare. Come? Scopriamo nell'. Il cielo dell'Oroscopo della settimana prossima Ci sono davvero tante novità in cielo la prossima settimana. Le grandi, luminose, potenti stelle del Sole e di Giove splendono calde nel segno dei Pesci, dove li raggiunge anche Mercurio, regalando a tutti, intuizione e fantasia e dando ai segni d'acqua delle occasioni davvero preziosi, delle basi su cui costruire un grande futuro. Ma le novità non finiscono qua. Cari Acquario e cari segni d'aria tutti, fatevi belli e preparatevi a una stagione di conquiste declinate in molti modi diversi. Arrivano quasi ...

