(Di mercoledì 2 marzo 2022): «il, qui mi. Spero che il mio nome possa comparire nel museo del club» Nel nuovo contenuto diMixtape», l’attaccante delsi è aperto riguardo alla sua vita, con aneddoti riguardo alla sua passione per la musica. Rafaelha anche parlato della sua esperienza al. SUL RINNOVO DI– «Sono qua da tre anni – ha detto – e questa ormai è casa mia. In rossonero stofare la storia e un giorno, quando smetterò di giocare, spero che il mio nome possa essere nel museo del. Ho già iniziato a ...

Nella ripresa l'Inter prova ad alzare ritmi e baricentro, ma il primo tentativo e' ancora delconche impegna Handanovic con un destro a giro da fuori. Per il resto del tempo regna l'...Ascolta la versione audio dell'articoloa DAZN: "Voglio allungare il contratto, qui mi trovo bene. Spero che il mio nome possa comparire nel museo del club" Nel nuovo contenuto di DAZN "Mixtape", l'attaccante delsi è ...Milan, Leao a DAZN: «Voglio allungare il contratto, qui mi trovo bene. Spero che il mio nome possa comparire nel museo del club» Nel nuovo contenuto di DAZN «Leao Mixtape», l’attaccante del Milan si è ...Samir Handanovic non regala le stesse garanzie di un tempo. Anche nella serata in cui il portiere dell'Inter ha sfoderato una buona parata su Leao, la sua prestazione non è sembrata all'altezza delle ...