Mazepin F1: il pilota può continuare a correre (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nikita Mazepin pilota Russo della F1 potrà gareggiare nel Circus, rinunciando a correre però sul suo Gran premio Russo. Il Cio aveva invece indicato che il pilota dovesse essere espulso definitivamente dalla Formula 1, ma questo sarebbe stato ingiusto per un giovane che non ha certo colpa dell’invasione Russa in Ucraina. Il pilota vivrà le gare su base neutrale, correndo sotto la bandiera della Federazione Internazionale. Inoltre il Consiglio Mondiale presieduto da Ben Sulayem cancella tutte le gare in Russia. Andretti Global e l’accoglienza freddina della F1 Mazepin F1: il pilota può restare nel Circus I piloti Russi potranno continuare a gareggiare in eventi Fia, ma solo sotto una veste neutrale e con la bandiera della Fia: questa è la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022) NikitaRusso della F1 potrà gareggiare nel Circus, rinunciando aperò sul suo Gran premio Russo. Il Cio aveva invece indicato che ildovesse essere espulso definitivamente dalla Formula 1, ma questo sarebbe stato ingiusto per un giovane che non ha certo colpa dell’invasione Russa in Ucraina. Ilvivrà le gare su base neutrale, correndo sotto la bandiera della Federazione Internazionale. Inoltre il Consiglio Mondiale presieduto da Ben Sulayem cancella tutte le gare in Russia. Andretti Global e l’accoglienza freddina della F1F1: ilpuò restare nel Circus I piloti Russi potrannoa gareggiare in eventi Fia, ma solo sotto una veste neutrale e con la bandiera della Fia: questa è la ...

