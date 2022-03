LIVE Fiorentina-Juventus | segui in diretta la semifinale d’andata di Coppa Italia

Advertising

JuventusTV : Siamo LIVE con il pre-partita di #FiorentinaJuve ?? QUI ?? - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - 18juventusfan97 : RT @JuventusTV: Siamo LIVE con il pre-partita di #FiorentinaJuve ?? QUI ?? - fabrixx2 : Fiorentina - Juventus, Coppa ?? Italia Semifinal ? ???? Fiorentina anthem, choreography and players' entrance!! ??#live - NBA10191475 : Fiorentina-vs-Juventus 2022 Live ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fiorentina

Calciomercato.it vi offre in tempo reale- Juventus, semifinale d'andata della Coppa ItaliaE' tutto pronto a Firenze per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.- Juventus non è mai stata una partita banale, ma questa sera le aspettative saranno altissime, sia per l'importanza della posta in palio, sia perché Dusan Vlahovic tornerà da rivale in ...- Juventus, l'accoglienza del 'Franchi' all'indirizzo di Dusan Vlahovic: la reazione del settore ospiti non si fa attendere. Sarà una sfida nella sfida.contro Juventus, ma anche Dusan Vlahovic contro il suo passato. Manca poco al fischio d'inizio della seconda semifinale d'andata di Coppa Italia, e ci sono tutti gli ingredienti per ...Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima della sfida contro la Juve. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Mediaset, Joe Barone ha parlato prima di Fiorentina Juve.20.00 - Con l'annuncio delle formazioni si chiude qui il live della giornata. Su FirenzeViola.it la diretta del match. 19.42 - Il clima è già caldo nel pre-partita ...