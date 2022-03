Le parole di Zelensky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non ha paura di combattere Putin e nemmeno di chiedere al mondo quello che è giusto: la libertà dell'Ucraina, la difesa del popolo, dei propri figli, della propria terra. Dal primo discorso alle parole del 1 marzo davanti al parlamento europeo: «Provate che siete con noi, provate che non ci lascerete soli, provate che siete davvero europei» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non ha paura di combattere Putin e nemmeno di chiedere al mondo quello che è giusto: la libertà dell'Ucraina, la difesa del popolo, dei propri figli, della propria terra. Dal primo discorso alledel 1 marzo davanti al parlamento europeo: «Provate che siete con noi, provate che non ci lascerete soli, provate che siete davvero europei»

