In arrivo in estate su Rai1 la soap opera spagnola “Seis Hermanas”, “Sei sorelle”: trama e cast (Di mercoledì 2 marzo 2022) In arrivo tra la primavera e l’estate 2022 una nuova soap spagnola su Rai1. La soap si intitola “Seis Hermanas”, che in italiano è “Sei sorelle”. Con buone probabilità la messa in onda è fissata per gli inizi di maggio, o comunque subito dopo il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, quando la serie tv andrà in vacanza per poi tornare a settembre con la settima stagione. “Seis Hermanas” nel pomeriggio di Rai 1 subito dopo il Paradiso delle Signore La Rai ha dunque acquistato i diritti di questa nuova soap spagnola che andrà in onda per tutto il periodo estivo. La vicenda si svolge tra il 1913 e il 1917 e racconta la storia delle sorelle ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Intra la primavera e l’2022 una nuovasu. Lasi intitola “”, che in italiano è “Sei”. Con buone probabilità la messa in onda è fissata per gli inizi di maggio, o comunque subito dopo il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, quando la serie tv andrà in vacanza per poi tornare a settembre con la settima stagione. “” nel pomeriggio di Rai 1 subito dopo il Paradiso delle Signore La Rai ha dunque acquistato i diritti di questa nuovache andrà in onda per tutto il periodo estivo. La vicenda si svolge tra il 1913 e il 1917 e racconta la storia delle...

Advertising

drewscop : Arrivo tardi ma per rendere l’idea a un profano di cosa sia la stagione dei Lakers, si può dire che Space Jam 2 sia… - bisio_erica : @Segnoditerra_1 Devo installarlo per me stessa, altrimenti non arrivo viva all'estate ?? - Noninfluente : @Gae_Tanoo A me a dicembre han chiesto due dosi+booster.. ???? Robe da pazzi comunque. Spero che con l'arrivo della… - lisatiamp : Sempre se ci arrivo a quest’estate - Lord__Carry : @Nathan_Gr_ È affidabile? Quest'estate un mio amico mi mandava le sue news e mi ricordo parlasse di tielemans e Loc… -