I ceceni in campo, da una parte e dall'altra. Un delirio di identità e fanatismi (Di mercoledì 2 marzo 2022) La risacca che va scaricando in Ucraina tutti i debiti e i crediti restati in sospeso nelle guerre incivili contemporanee riserva un posto speciale alla diaspora cecena. Fieri e prodi nemici di sempre dell'impero russo prima, sovietico poi e di nuovo russo, i ceceni – un piccolo territorio nel Caucaso del nord, poco più di un milione di persone – hanno combattuto due guerre, 1994-1996 e 1999-2009, e vi hanno lasciato almeno 170 mila morti. Putin ci fece la sua fortuna. I vivi si sono dispersi, diventati reciprocamente nemici mortali. In patria, Ramzan Kadyrov, un grottesco tiranno di 45 anni, fa sfoggio di brutalità, vanta la sua gente come la guardia pretoriana di Putin, offre i suoi sgherri a far da prima fila dove la terra brucia – in Georgia, in Siria, in Iraq, ora in Ucraina – e in cambio si prende delle impudenti confidenze con lui: rapisce e sequestra oppositori ...

