Guerra in Ucraina, Di Maio: “Incoraggiamo gli sforzi del Papa per la pace” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Città del Vaticano – “Le iniziative degli ultimi giorni del Santo Padre (leggi qui) aprono un importante spiraglio di speranza per riportare la pace in Ucraina. Crediamo molto nella mediazione che la Santa Sede può portare avanti per fermare le armi in Ucraina. Incoraggiamo i colloqui tra le parti: i negoziati sono importanti per arrivare a un cessate il fuoco, che sarà fondamentale per ogni tipo di sforzo umanitario”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine delle consultazioni con il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Monsignor Paul Richard Gallagher. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Città del Vaticano – “Le iniziative degli ultimi giorni del Santo Padre (leggi qui) aprono un importante spiraglio di speranza per riportare lain. Crediamo molto nella mediazione che la Santa Sede può portare avanti per fermare le armi ini colloqui tra le parti: i negoziati sono importanti per arrivare a un cessate il fuoco, che sarà fondamentale per ogni tipo di sforzo umanitario”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Dia margine delle consultazioni con il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Monsignor Paul Richard Gallagher. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - MaurilioVitto : RT @giu33liana: @EnricoLetta #FacciamoRete #peace_PACE_??? Considero la guerra sempre e comunque un crimine e considero la Pace un diritt… - SandroCambuli : RT @OrtigiaP: E con la guerra incombente il covid è scomparso anche in Italia.#Draghi che parla di libertà e democrazia in pericolo in Ucra… -