Chelsea: Abramovich vuole 3 mld, gli analisti lo valutano 2 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roman Abramovich sarebbe pronto a vendere il Chelsea, a seguito delle difficoltà legate al conflitto tra Russia e Ucraina. Il magnate avrebbe incaricato la banca americana Raine Group di occuparsi della vendita della società, con un focus sugli investitori americani. Non solo, anche il miliardario svizzero Hansjörg Wyss sta seriamente valutando di rilevare i Blues L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Romansarebbe pronto a vendere il, a seguito delle difficoltà legate al conflitto tra Russia e Ucraina. Il magnate avrebbe incaricato la banca americana Raine Group di occuparsi della vendita della società, con un focus sugli investitori americani. Non solo, anche il miliardario svizzero Hansjörg Wyss sta seriamente valutando di rilevare i Blues L'articolo

Advertising

Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - tancredipalmeri : Abramovich ha contattato il miliardario svizzero Wyss per vendergli il Chelsea, mentre si segnalano massicce cessio… - sportmediaset : #Chelsea subito in vendita: Abramovich chiede 3,3 miliardi di euro. #SportMediaset - PierinoSuperTru : RT @marifcinter: #Wyss:'Abramovich è uno dei più stretti consiglieri e amici di Putin.Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico.… - CalcioFinanza : Quanto vale il #Chelsea? #Abramovich vuole 3 miliardi di sterline per la cessione, ma gli analisti lo valutano 2… -