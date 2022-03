Balotelli | “Messi e Ronaldo? Nulla di cui essere geloso Il mio errore più grande…”

Advertising

CorSport : #Balotelli clamoroso: 'Qualità? Sono allo stesso livello di Messi e Ronaldo' ?? - CalcioNews24 : La sincerità di #Balotelli - cmdotcom : #Balotelli: 'Ho perso tante occasioni, ma al 100% non mi sento di avere qualità inferiori a #Messi e #Ronaldo'… - ILOVEPACALCIO : Balotelli: «Mie qualità? Sono allo stesso livello di Messi e Ronaldo» - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Balotelli: 'Ho perso tante occasioni, ma al 100% non mi sento di avere qualità inferiori a Messi e Ronaldo': In un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli Messi

8 In un'intervista concessa a The Athletic Marioè tornato a parlare della sua carriera, delle tante occasioni perse, ma anche del fatto ...palloni d'oro? Cinque? Non puoi paragonarti a...Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante italiano Marioha parlato delle occasioni perse nella sua carriera Mario, attaccante dell'Adana Demirspor convocato anche da Mancini nell'ultimo stage della Nazionale, in una intervista a The Athletic ha parlato delle occasioni perse nella sua carriera. OCCASIONI ...Mario Balotelli sembra avere ritrovato il sereno ... Nessuno può paragonarsi a lui e a Messi. Se però parliamo solo di qualità calcistica, allora non ho nulla da invidiare a dire il vero”, queste le ...Cinque? Nessuno può paragonarsi a lui e a Messi. Se però parliamo solo di qualità calcistica, allora non ho nulla da invidiare a dire il vero". Tra i tanti peccati di gioventù commessi ce n'è uno che ...