Zelensky dal bunker: «Europei, siamo come voi, non abbandonateci ora» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Smagrito, con la barba, il leader ucraino parla all’Europarlamento in t-shirt militare. E in tanti si presentano in aula indossando i colori giallo e blu Leggi su corriere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Smagrito, con la barba, il leader ucraino parla all’Europarlamento in t-shirt militare. E in tanti si presentano in aula indossando i colori giallo e blu

Advertising

fanpage : È morto in battaglia mentre stava difendendo i suoi cieli. Il colonnello dal 2018 era in pensione ma è tornato a vo… - fanpage : Zelensky ha accolto il giornalista dal bunker di Kiev dove si trova in questi giorni e ha parlato del suo passato c… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - angelicapenny : RT @fanpage: È morto in battaglia mentre stava difendendo i suoi cieli. Il colonnello dal 2018 era in pensione ma è tornato a volare non ap… - Arturo35139493 : Colpite le antenne della TV a Kiev. Tutte le stazioni TV che trasmettevano incessantemente il fiume di menzogne scr… -