Un 19enne su Twitter traccia tutte le rotte dei jet degli oligarchi russi: è diventato famoso facendo lo stesso con Elon Musk (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre gli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni Ue temono il sequestro dei loro yacht ormeggiati nei porti europei, un 19enne della Florida si è messo a tracciare tutti i movimenti dei jet di loro proprietà. Jack Sweeney ha creato un bot su Twitter che pubblica tutte le rotte dei velivoli di proprietà dei miliardari russi: l'account si chiama russian Oligarch Jets. Non solo, con l'account @PutinJet il giovane americano prova a rintracciare anche gli aerei su cui potrebbe volare il presidente russo Vladimir Putin. Roman Abramovich's Jet LX-RAY Took off near Moscow, Moscow Oblast, RU. pic.Twitter.com/qWyWdYeGLr — russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

