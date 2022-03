Ucraina, Borrell: Con sanzioni Russia rischia default. Invasione premeditata, riserve russe in yuan e oro (Di martedì 1 marzo 2022) Le sanzioni decretate dall’Ue dopo l’Invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe “avranno un effetto molto grande sull’economia russa e Vladimir Putin non può dire che non lo sapeva. Il rublo ha perso il 40%”. Il congelamento di “quasi la metà delle riserve valutarie avrà un effetto enorme sulla sua economia, è una minaccia di default”. Lo sottolinea l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, durante la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. “Non siamo un’Unione militare – continua – e non abbiamo dichiarato guerra a nessuno, ma siamo a fianco di qualcuno che è stato aggredito. Siamo qui per trovare una soluzione al conflitto. Le sanzioni contro la Russia per l’Invasione dell’Ucraina ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) Ledecretate dall’Ue dopo l’dell’da parte delle forze“avranno un effetto molto grande sull’economia russa e Vladimir Putin non può dire che non lo sapeva. Il rublo ha perso il 40%”. Il congelamento di “quasi la metà dellevalutarie avrà un effetto enorme sulla sua economia, è una minaccia di”. Lo sottolinea l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, durante la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. “Non siamo un’Unione militare – continua – e non abbiamo dichiarato guerra a nessuno, ma siamo a fianco di qualcuno che è stato aggredito. Siamo qui per trovare una soluzione al conflitto. Lecontro laper l’dell’...

