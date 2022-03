“Tuffati nel Design”: dal 12 al 20 marzo torna Casaidea 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) La mostra dell’arredo alla Fiera di Roma con un nuovo concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio tra novità e tendenze dell’abitare dei 200 espositori presenti, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continuea Arredo orientato al benessere e funzionale, per un abitare sempre più da vivere. E condividere. Se smart working e social network rivoluzionano gli ambienti, tante idee per rinnovare spazi interni ed esterni tornano alla Fiera di Roma dal 12 al 20 marzo a Casaidea 2022, la mostra di arredo che quest’anno invita a un tuffo nel Design. “Tuffati nel Design” è proprio il claim della creatività 2022 che esorta a perdersi tra le novità in mostra alla manifestazione organizzata da MOA Società Cooperativa. Nuovo è infatti il concept ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) La mostra dell’arredo alla Fiera di Roma con un nuovo concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio tra novità e tendenze dell’abitare dei 200 espositori presenti, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continuea Arredo orientato al benessere e funzionale, per un abitare sempre più da vivere. E condividere. Se smart working e social network rivoluzionano gli ambienti, tante idee per rinnovare spazi interni ed esterni tornano alla Fiera di Roma dal 12 al 20a Casaidea, la mostra di arredo che quest’anno invita a un tuffo nel. “nel” è proprio il claim della creativitàche esorta a perdersi tra le novità in mostra alla manifestazione organizzata da MOA Società Cooperativa. Nuovo è infatti il concept ...

