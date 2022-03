Tra i 5Stelle cresce l’ala filo Putin. Petrocelli, che guida la commissione Esteri del Senato, vota no al governo (Di martedì 1 marzo 2022) Il Senatore 5Stelle Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, esce alla scoperto. E vota contro la risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d’Italia sulle comunicazioni del premier Draghi. Che impegna il governo a inviare armi all’Ucraina per consentire al Paese di esercitare il diritto alla legittima difesa. Il 5Stelle Petrocelli vota contro la risoluzione del governo Assenti undici Senatori M5S, alcuni in congedo o in missione, come il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e i sottosegretari Barbara Floridia e Pierpaolo Sileri. Sette gli assenti della Lega, tra i quali Armando Siri. Un voto pesante quello del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) IlreVito, presidente delladel, esce alla scoperto. Econtro la risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d’Italia sulle comunicazioni del premier Draghi. Che impegna ila inviare armi all’Ucraina per consentire al Paese di esercitare il diritto alla legittima difesa. Ilcontro la risoluzione delAssenti undiciri M5S, alcuni in congedo o in missione, come il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e i sottosegretari Barbara Floridia e Pierpaolo Sileri. Sette gli assenti della Lega, tra i quali Armando Siri. Un voto pesante quello del ...

