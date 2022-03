Questa guerra è nata nel 2014… (Di martedì 1 marzo 2022) C’è un testo che sta venendo ripreso da tanti, un testo che sostiene svariate cose inesatte in mezzo a un paciugo di politica che non ha né capo né coda, ma viene condiviso dai tanti che si abbeveravano alle fonti del negazionismo da pandemia e antivaccinismo. Il testo è questo: Per chiarezza. Questa guerra è nata nel 2014, quando è stato fatto un colpo di stato in Ucraina sostenuto da Stati Uniti (c’era Biden vicepresidente e la Clinton segretario di Stato). Tolsero il Presidente ucraino filo-russo che si rifugiò a Mosca, presero il potere con la forza e piazzarono un governo filo- americano. Dopo il colpo di stato sono subito state emanate delle leggi anti russe. Solo che l’Ucraina è un paese diviso in due, a ovest sono ucraini, nazionalisti e vicini all’Europa, ad est e in Crimea sono russi. La Russia con un colpo di mano si è ... Leggi su butac (Di martedì 1 marzo 2022) C’è un testo che sta venendo ripreso da tanti, un testo che sostiene svariate cose inesatte in mezzo a un paciugo di politica che non ha né capo né coda, ma viene condiviso dai tanti che si abbeveravano alle fonti del negazionismo da pandemia e antivaccinismo. Il testo è questo: Per chiarezza.nel 2014, quando è stato fatto un colpo di stato in Ucraina sostenuto da Stati Uniti (c’era Biden vicepresidente e la Clinton segretario di Stato). Tolsero il Presidente ucraino filo-russo che si rifugiò a Mosca, presero il potere con la forza e piazzarono un governo filo- americano. Dopo il colpo di stato sono subito state emanate delle leggi anti russe. Solo che l’Ucraina è un paese diviso in due, a ovest sono ucraini, nazionalisti e vicini all’Europa, ad est e in Crimea sono russi. La Russia con un colpo di mano si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa guerra Ucraina Russia news: raid e bombardamenti sulle città. Atteso nuovo negoziato Kiev Roma, 1 marzo 2022 - " Kiev è sotto attacco no stop ". Dopo quasi una settimana di guerra in Ucraina e dopo i primi negoziati tra le delegazioni, Mosca ha intensificato l'offensiva ...di questa ...

ANSA - TEMPO REALE/ Maxi convoglio russo avanza verso Kiev ...ucraino denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che Mosca commette crimini di guerra ... Questa mattina le sirene di allarme sono risuonate in numerose città mentre il Paese si prepara ...

Ucraina-Russia, le notizie sulla guerra di lunedì 28 febbraio Corriere della Sera Arrivano gli ucraini, Roma a porte aperte: fondi per hotel in crisi e famiglie che offriranno stanze e accoglienza Posti letto nelle case dei romani e stanze negli hotel, oltre a farmaci e beni di prima necessità: Roma si prepara ad accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra. In questi ultimi giorni ...

Guerra Ucraina - Russia: 'Noi, italiani in fuga da Odessa' Lo racconta ad Adnkronos Albino Locatelli, che da tre anni vive in Ucraina per lavoro. Stanno avanzando i carri armati russi, per tutta questa notte hanno sparato, se restiamo qui non sappiamo come an ...

