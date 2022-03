Probabili formazioni Roma-Atalanta: ventottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Le Probabili formazioni di Roma-Atalanta, match della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di sabato 5 marzo nella cornice dell’Olimpico. La squadra di Mourinho cerca altri tre punti dopo la grande vittoria dell’andata, Gasperini vuole continuare la sua corsa al quarto posto. La partita potrà essere seguita su Dazn. Roma – Tanti dubbi per Mourinho (ancora squalificato). El Shaarawy dovrebbe prendere il posto di Zalewski a sinistra mentre uno tra Pellegrini, Mkhitaryan e Zaniolo potrebbe restare fuori. Atalanta – Muriel verso il recupero. Alle sue spalle pronti Boga e Malinovskyi. Tornano Djimsiti e Demiral dal turno di squalifica. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 5 marzo nella cornice dell’Olimpico. La squadra di Mourinho cerca altri tre punti dopo la grande vittoria dell’andata, Gasperini vuole continuare la sua corsa al quarto posto. La partita potrà essere seguita su Dazn.– Tanti dubbi per Mourinho (ancora squalificato). El Shaarawy dovrebbe prendere il posto di Zalewski a sinistra mentre uno tra Pellegrini, Mkhitaryan e Zaniolo potrebbe restare fuori.– Muriel verso il recupero. Alle sue spalle pronti Boga e Malinovskyi. Tornano Djimsiti e Demiral dal turno di squalifica. Le...

